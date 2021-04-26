الأردن: تعليق الرحلات الجوية مع الهند بسبب وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "رؤيا نيوز" المحلى، قال وزير النقل الأردنى وجيه عزايزة، إن الأردن قرر إيقاف رحلات القادمين من الهند، والأشخاص المتواجدين بها خلال 14 يومًا، موضحًا أن الإجراءات الجديدة تأتى بعد انتشار السلالة الجديدة الهندية من فيروس كورونا، وذلك للتصدى لها، ومنعًا لنقل العدوى إلى الأردن.
وأشار عزايزة، إلى أن القرار جاء فى ضوء تطورات الحالة الوبائية فى الهند، ووجود تقارير عن تحور جديد على فيروس كورونا، الأمر الذى يتطلب إجراءات احترازية إضافية، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائى فى المملكة.
كما أكد وزير النقل الأردنى، أن أى قرار يتخذ لمنع أى انعكاسات سلبية على الوضع الوبائى محليًا، موضحًا أن استمرار قرار إيقاف الرحلات مع القادمين من الهند والمتواجدين خلال 14 يومًا يعتمد على المعلومات والدراسة الواردة من اللجان الوطنية للأوبئة.
وأضاف عزايزة، أن العمل على الإجراءات والبروتوكول الصحى فى المطارات الأردنية مستمر، وأنه يجب إحضار فحص "بى سى آر" قبل القدوم إلى البلاد.
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