الفلبين تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت الفلبين، اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز المليون في الوقت الذي تواصل فيه تسجيل آلاف الإصابات الجديدة في منطقة العاصمة، بؤرة تفشي المرض.
وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 8929 حالة إصابة اليوم الإثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من مليون، في حين ارتفعت الوفيات إلى 16853 بعد تسجيل 70 وفاة جديدة.
وتأتي الفلبين في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.
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