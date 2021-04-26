“ترفيع الطلاب الآن” أسهل طريقة على نظام نور Noor التعليمي للمرحلة الابتدائية، أتاح نظام نور التعليمي الاستفادة بالعديد من الخدمات، مثل الالتحاق بجميع المراحل التعليمية، وهي مهمة قائد المدرسة حيث يقوم بنقل جميع الطلبة من الصفوف إلى السنة الدراسية التالية، وذلك بعد ظهور نتيجة النجاح في جميع المواد المقررة، كما أنه يسهل عملية التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور ومتابعة المستوى التعليمي للطلاب خلال السنة الدراسية.

طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية

صدر قرار من خادم الحرمين “الملك سليمان عبد العزيز” بتقديم مواعيد الامتحانات لجميع المراحل الدراسية، وبناءً على ذلك يتم اعتماد الدرجات النهائية لجميع الطلاب حتى يتم الإعلان عن موعد النتيجة.

وسوف يقوم المعلمين برصد الدرجات حتى تمام ظهور النتيجة لمعرفة كل طالب نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي من خلال نظام نور التعليمي، ثم يقوم المعلمين برفع الطلاب من المرحلة الحالية إلى العام التالي، بمعني نقل الطلاب من الصف الأول إلى الصف الثاني.

ولا يتم ذلك إلا بعد الانتهاء من رصد جميع الدرجات النهائية للطالب ويستطيع المدرسين بترفيع الطلاب للمرحلة الثانية من خلال الخطوات الآتية:

أول خطوة هو الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور التعليمي. ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية، وكلمة المرور، ورمز التحقق بعد تسجيل المدير إلى الحساب الخاص به. تظهر لك خانة بها شئون الطلاب قم بالضغط عليها، ثم بعد ذلك تضغط على خيار الطلاب. ثم تقوم بالضغط على خانة تعين صفوف الطلاب في العام الدراسي الجديد. بعد ذلك يظهر لك جميع الصفوف بداية من الصف الأول الابتدائي حتى مرحلة الصف السادس الابتدائي. تظهر لك خانة بها الصف الدراسي المرغوب ترفيع الطلاب الملتحقين به، حينئذ تقوم بالضغط على خانة خيار ترفيع.

وبهذه الخطوات يتم ترفيع جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي، ويتم نقل المرحلة السادسة إلى المرحلة المتوسطة، وهذه المرحلة لها خطوات خاصة بها، بعد إتمام عملية اعتماد النتيجة لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة، أصبح من الممكن من خلال المدرسين نقل جميع الطلاب إلى المرحلة التالية، عن طريق ترفيع الطلاب عبر الحساب الخاص بمدير المدرسة من خلال نظام نور التعليمي.