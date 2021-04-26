إسرائيل تعاقب أهل غزة وتغلق منطقة الصيد بالكامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، إغلاق منطقة الصيد فى قطاع غزة بالكامل، وذلك ردًا على إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع نحو أراضيها لليلة الثالثة على التوالى منذ تصاعد حدة التوتر فى المنطقة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، أعلنت السلطات الإسرائيلية فى بيان لها، أن "الإجراء سيدخل حيز النفاذ حتى إشعار آخر، نظرًا لاستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال الليل". وانطلقت ثلاثة صواريخ من القطاع المحاصر، فجر اليوم الإثنين، حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية الدفاعية الخاصة بإسرائيل، اثنين من هذه الصواريخ، بينما سقط الثالث داخل أراضى غزة، إضافة إلى انطلاق صاروخين قبل منتصف الليل، سقط أحدهما فى منطقة غير مأهولة بالسكان، ولم يتجاوز الآخر الجدار الفاصل.

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