“بدون رقم سري” نظام نور نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية درجات الفصل الثاني بالهويه EduWave

نتائج نظام نور بدون رقم سري، تتزايد حالة القلق والتوتر على طلابنا في المملكة عقب ما اعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن سيتم ظهور نتائج المرحلة الابتدائية لكافة الصفوف الدراسية قريبا، وعلى الطالب وولي الامر استخراج نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور المركزي، حيث يعد موقع نور أحد أهم وأكبر المواقع التعليمية الإلكترونية الذي يعتبر البوابة الموحدة لرفع نتائج طلاب نظام نور لجميع المراحلة التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية وحتي الثانوية من خلال نافذته، كما أن نظام نور يساعد أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي، من خلال عدة خطوات مبسطة لتسهيل عليهم عملية التسجيل كطالب مستجد اليكترونيا.

نظام نور بدون رقم سري

ففي ظل الظروف المحيطة التي تعيشها البلاد أثر جائحة كورونا، تسعي جهات التعليم في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع من تطوير الأنظمة والمنصات التعليمية من حين الأخر التي اطلقتها مؤخراً لتقدم في المقام الأول والاخير لمساعدة للطلاب من حيث الخدمات المتوفرة عليها والاستعلامات التي قد يحتاجها الطالب في مرحلته التعليمية، وذلك من أجل توفير الجهد والوقت على الطلاب وذويهم وايضا إدارة المدرسة.

خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور

يتيح موقع نور لاولياء الأمور بتسجيل الدخول عن طريق نظام نور لولي الأمر ثم بدأ استخراج النتيجة عن طريق ادخال رقم الهوية أو اسم المستخدم أو رقم السجل المدني، وفيما يلي نستوضح سويا خطوات استعلام عن نتائج نظام نور بالهويه.