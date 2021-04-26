رومانيا تطرد دبلوماسيا روسيا تضامنا مع براج

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية والداخلية التشيكى يان هاماتشيك، أكد أن بلاده تطالب دول الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى بطرد الدبلوماسيين الروس تضامناً معها بعد السجال الدبلوماسى بين موسكو وبراج.



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