روسيا تطرد دبلوماسيا إيطاليا ردا على خطوة مماثلة من روما.. والأخيرة ترد

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة فى بيان: "تم فى 26 أبريل الجارى توجيه دعوة إلى السفير الإيطالى لدى موسكو بي.تيراتشانو لزيارة وزارة الخارجية الروسية حيث تم تسليمه مذكرة تتضمن إعلان مساعد الملحق لشؤون الدفاع لدى السفارة الإيطالية فى روسيا الاتحادية كا.باتشيفيتشى شخصية غير مرغوب فيها ردا على الأعمال غير الودية وغير المبررة بالكامل من قبل السلطات الإيطالية تجاه الملحق العسكرى لدى السفارة الروسية فى روما".

وأضاف البيان: "ومن الضرورى أن يغادر الموظف المذكور أعلاه الأراضى الروسية خلال الساعات الـ24 المقبلة".

من جانبه، قالت السلطات بروما، إن طرد روسيا لدبلوماسى إيطالى "قرار غير صائب"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.