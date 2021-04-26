أفغانستان: إصابة 16 شخصًا فى هجوم صاروخى على مكتب حاكم كونار

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم الإقليم، إقبال سعيد، إن معظم المصابين من الطلاب، حيث أن الصاروخ سقط على قاعة فى عاصمة الإقليم أسد آباد، حيث كانت تقام مسابقة دينية بين الطلاب. لافتًا إلى أنه كان هناك مالا يقل عن 300 من الطلبة والمنظمين فى قاعة المسابقة.
ولم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. بينما اتهم الحاكم مسلحى طالبان بالهجوم، مضيفًا أن الصاروخ أطلق من منطقة جبلية فى منطقة ماروارا بالإقليم.
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