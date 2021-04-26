إنفوجراف.. أرقام مخيفة لـ «تسونامى كوفيد» فى الهند

جدة - نرمين السيد - نتائج مخيفة نشرتها وزسائل إعلام هندية تتناول إحصائيات جديدة لإصابات كورونا.. إذ سجلت الهند 243 إصابة ونحو حالتى وفاة بفيروس كورونا كل دقيقة، وسط ارتفاع غير مسبوق فى الإصابات والوفيات بالفيروس فيما وصف بـأنه "تسونامى كوفيد" يضرب البلاد.





ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية، فى تقرير لها، أن أزمة كوفيد-19 الكارثية فى الهند تتعمق يومًا بعد يوم، وتسجل البلاد باستمرار ارتفاعا حادا فى الإصابات والوفيات اليومية بالمرض.

وأكدت أن فيضان الإصابات فى الموجة الثانية التى تشهدها الهند الآن تسبب فى إجهاد نظام الرعاية الصحية، وأجبر عدد كبير من المستشفيات فى العديد من الولايات على المناشدة من أجل إمدادات الأكسجين بسبب الطلب الهائل.

ونشرت الصحيفة إحصائيات ترصد الانتشار غير المسبوق للفيروس خلال الموجة الثانية، وأشارت إلى أن البلاد سجلت زيادة هائلة فى عدد الإصابات الجديدة اليوم الأحد بمقدار 349 ألفًا.

وأصبحت الهند أول دولة فى العالم تسجل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة لمدة أربعة أيام متتالية، كما ارتفع عدد الوفيات اليوم بمعدل قياسى بلغ 2.767.