عاجل.. الكرملين: نبحث اقتراح الاجتماع بين بايدن وبوتين

جدة - نرمين السيد - كما أكد الكرملين، إن هناك العديد من الملفات التى يجب بحثها قبل لقاء بوتين وبايدن، وفقا لما أفادت به قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل.
وفى وقت سابق، أكد البيت الأبيض، على استمرار النقاشات الرفيعة مع موسكو لتنسيق قمة محتملة لـ بايدن وبوتين.
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