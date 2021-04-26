نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة عقد الزواج عراقي 2021 رابط مجلس القضاء الاعلى hjc.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة اطلق مجلس القضاء الاعلى في العراق خدمة استمارة عقد الزواج الإلكترونية، وهي عبارة عن قيام طرفي العقد، وهما الشخصان اللذان سوف يتزوجا بتسجيل البيانات الخاصة بهما، وذلك بهدف العمل على التقليل من الوقت من أجل التسجيل، كما أن الخدمة المقدمة الهدف منها التيسير والتسهيل على طرفي الخطوبة، حيث يتم بعد القيام بعملية التسجيل إرسال رسالة لهما، وذلك بهدف أن يتم إجراء ذلك العقد، أمام القاضي المختص بإتمام إجراءات العقد.

استمارة عقد زواج عراقي

تتضمن خطوات التسجيل لاستمارة عقد الزواج ما يلي:

يتم الذَّهاب أولًا للمركز الصحي وعمل فحوص الزواج.

عبر الموقع الإلكتروني المخصص، يتم التقدم من أجل التسجيل، مع إرفاق الاستمارة الخاصة بالفحوصات الطبية، التي تم إجراءها.

بعد ذلك ومن خلال رَقَم الهاتف، يتم إرسال sms وذلك لإخبار الطرفين، من أجل الحضور، وتمام العقد أما القاضي.

من المهم حضور الطريفين، وذلك في اليوم المحدد بالضبط.

يتم في المحكمة، وأمام القاضي الشرعي، أداء مراسم التلاوة للعقد الشرعي.

بعد ذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي يطلبها عقد الزواج، وذلك بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية.

استمارة عقد الزواج الالكتروني

هناك عدد من الأوراق التي يجب أن تتوفر من خلال الشخص، وذلك عند التقدم لعقد الزواج ومنها:

الاستمارة الإلكترونية وتشمل:

– البطاقة التعريفية للزوج

– بطاقة لزوجة التعريفية.

– صورة الفحص الطبي.

– صورة ألوان للزوج على أن تكون بيضاء من الخلف.

– صورة ألوان للزوجة على أن تكون بيضاء من الخلف.

· يتم إدخال اسم المركز الصحي، الذي تم من خلال إجراء الفحص الطبي للشخص.

· من المهم إدخال تاريخ الفحص الطبي، ويجب أن تكون كل البيانات صحيحة، ومؤكده.

على المتقدم أن يلتزم بالحضور في اليوم المحدد له، وفى حالة عدم الالتزام يتم إلغاء الحجز، على أن يراعي أيام العطلات يتم استبدالها بأيام عمل أخري.

إجراءات عقد الزواج

هناك عدد من الشروط يجب إتباعها داخل المحكمة من أجل إتمام عقد الزواج، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

يجب أن يكون مع الخطيبين، أو من ينوب عنهما، البطاقة التعريفية الخاصة بهما.

الفتاة المخطوبة الأقل من 18 عام يلزم حضور الأبُ، وفى حال الوفاة، أو الغياب، يتم من هو وصي عنها، مع تقديم ما يثبت وصايته عليها.

في حال إذا لم يبلغ الخطيبين الـ 15 سنة، فإنهما يحتاجان لحجة إذن بالزواج.

الوكالة يجب أن تكون صادرة من دائرة الكاتب العدل.

ويمكن الحصول علي الاستمارة من خلال موقع مجلس القضاء الأعلى الرسمي (test-form.hjc.iq).

صورة من هويات الأحوال للزوجين، مع شهادة الجنسية، وكذلك بطاقة المسكن.