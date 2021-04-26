إطلاق رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 تقديم للشمول على راتب الحماية الاجتماعية للعاطلين قريباً

رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 ، هو ما يشغل الكثير من المواطنين في العراق الآن بعد تصريحات السيد الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم إطلاق رابط استمارة راتب الرعاية الاجتماعية 2021 للعاطلين عن العمل والمعين المتفرع وغيرها من الفئات التي تتقدم للشمول على راتب الحماية الاجتماعية، وسنتابع معكم أدناه كافة التفاصيل التي تتعلق برابط استمارة التقديم للشمول برواتب الرعاية الاجتماعية 2021.

استمارة الرعاية الاجتماعية 2021

يتم التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2021 وفقاً لشروط وضوابط تُعلنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف ضمان معيشة كريمة لجميع المواطنين في العراق، ويتضمن رابط الاستمارة الإلكترونية للعاطلين عن العمل التقديم للشمول براتب الرعاية الاجتماعية والمعين المتفرع وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة حيث يشمل راتب الحماية الاجتماعية جميع الفئات من الشعب.

وفي ذات السياق أوضح النائب ستار العتابي عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة قد ناقشة زيادة راتب الرعاية الاجتماعية مع اللجنة المالية بحضور الدكتور عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتفاق على شمول من 300 إلى 400 ألف أسرة بالرعاية الاجتماعية، مُشيراً أنه تقرر زيادة مبلغ 75 ألف دينار على راتب الرعاية الاجتماعية لكل أسرة مشمولة، هذا وسيتم إطلاق رابط الاستمارة الإلكترونية التقديم على راتب الحماية الاجتماعية 2021 قريباً خلال أيام.

شروط التقديم استمارة الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل 2021

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2021 التي تمثلت في التالي:

أن يتراوح عمر المتقدم من الذكور بين 15-60 عاماً، وللإناث بين 15-55 عاماً.

أن يكون المتقدم أنهى دراسته.

يمكن للأشخاص الذين يدرسون ضمن الدراسات المسائية التقديم.

لا يمكن أن يكون المتقدم يحصل على راتب رعاية أو راتب موظف حكومي.

أن يكون المتقدم قد سجل في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية ولديه رقم استشارية.

رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 العاطلين عن العمل

أوضحت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد تفاصيل كافة الفئات المقرر أن يشملها راتب الحماية الاجتماعية 2021 ضمن موازنة العام الحالي بالعراق والتي تتمثل في التالي:

المطلقة – الأرملة – المهجورة – العاجزة – زوجة المحكوم – العزباء التي تجاوز عمرها 35 ولا تمتلك دخل ثابت أو ولي أمر – زوجة النزيل – ذوي الإعاقة – العاطل عن العمل – اليتيم لمن لا يبلغ 18 عام – طالب درس الإعدادية ومتزوج.

ونُذكركم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستعلن قريباً عن إطلاق رابط استمارة الرعاية الاجتماعية 2021 للعاطلين عن العمل والمعين المتفرع وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وسوف نقوم بتحديث هذه الصفحة وإرفاق الرابط الخاص بـ الاستمارة الإلكترونية للتقديم على راتب الحماية الاجتماعية 2021.