سوريا تعلن عن طلبى ترشح جديدين لرئاسة الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى سوريا، اليوم الإثنين، تقديم محمد بشار فايز ياسين الصباغ، ومحمد حيدر الشجاع طلبى ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، ليرتفع عدد طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى 23 طلبا.





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