إيطاليا تخفف تدابير الإغلاق الشامل فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإيطالية بدء فتح الحانات والمطاعم ودور السينما وصالات العروض جزئيًا، اليوم الإثنين، فى إيطاليا فيما يعرض رئيس الوزراء ماريو دراجى، فى البرلمان خطته لإنعاش الاقتصاد التى تحظى بتمويل الاتحاد الأوروبى.





وبحسب "فرانس برس"، تأمل إيطاليا بذلك عودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد ما بعد أشهر من التناوب بين الإغلاق الصارم وإعادة الفتح المحدودة.

ومن المقرر أن تسمح إيطاليا للحانات والمطاعم فى الغالبية الكبرى من المناطق العشرين التى انتقلت إلى اللون الأصفر الذى يرمز إلى أدنى مستوى من الخطورة، بإعادة فتح شرفاتها، بما فى ذلك فى المساء، لأول مرة منذ 6 أشهر، ولو أن حظر التجول لا يزال ساريا اعتبارًا من مساء اليوم.

وبات بوسع دور السينما والمسارح وصالات العروض الموسيقية استقبال الجمهور بـ 50% من قدراتها الاستيعابية، على أن يأتى دور أحواض السباحة والمراكز الرياضية ومدن الملاهى بحلول 1 يوليو.

وخضع دراجى لضغوط من سلطات المناطق ومن متظاهرين لتليين القيود المفروضة لمكافحة كورونا، وأقر بأنه يقدم على "مجازفة محسوبة" فى وقت لا تزال فيه إيطاليا تسجل معدلاً يفوق 300 وفاة يوميًا، رغم تراجع وتيرة الإصابات والدخول إلى أقسام الإنعاش فى المستشفيات.

وبلغت حملة التطعيم وتيرة مستقرة تقارب 350 ألف جرعة فى اليوم، مع تباين بين المناطق.

وإيطاليا هى أول دولة أوروبية ضربها الوباء بشدة فى مطلع 2020، وسجلت تراجعًا بـ8.9% فى إجمالى ناتجها القومى فى 2020 بموازاة خسارة حوالى مليون وظيفة.

وتعول ثالث قوة اقتصادية فى منطقة اليورو على خطة الإنعاش الضخمة بـ 750 مليار يورو، التى أقرها الاتحاد الأوروبى فى يوليو، لإنعاش اقتصادها.