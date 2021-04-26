توقيف شخصين مرتبطين بتهريب شحنة المخدرات الأخيرة للسعودية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، دعت السلطات اللبنانية، المملكة العربية السعودية لإعادة النظر بقرارها حظر استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية أو المرور بأراضيها.

كما طلبت الرئاسة اللبنانية من المدعى العام متابعة التحقيقات بشأن تهريب المخدرات، فيما دعت الحكومة اللبنانية قوى الأمن لتكثيف ملاحقة المهربين، قائلة "سنطلع السلطات السعودية على نتائج التحقيقات بشأن التهريب بأسرع وقت".

وأضافت السلطات اللبنانية، إن هناك اتفاق على ضرورة التحقيق بعمليات تهريب المخدرات، وتم تكليف وزير الداخلية اللبنانى بمتابعة التحقيقات بقضية تهريب المخدرات عبر الصادرات.