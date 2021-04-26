ألمانيا: تعليق أنشطة منظمة المعارض الروسى نافالنى مناف لدولة القانون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن زايبرت، فى مؤتمر صحفى، إن "استخدام أدوات مكافحة الإرهاب ضد آراء سياسية غير مرغوب فيها هو أمر منافٍ لمبادئ دولة القانون".

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