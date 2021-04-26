تعليق رحلات مطار ستوكهولم ارلاندا بعد العثور على سائل مشبوه

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشرطة السويدية، عبر موقعها التحفظ على السائل، الذى لم يعرف إذا كان خطيرًا أم لا، مضيفة استمرار إغلاق الصالة 5، فى انتظار نتيجة تحليله.
ووفقا لوكالة "تى تى" الهولندية للأنباء، فإنه بسبب استخدام هذه الصالة لكل الرحلات بسبب جائحة كورونا، فإنه لا يمكن حاليًا إقلاع أى طائرة.
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