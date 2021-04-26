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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2021 رابط وزارة العمل في المقال التالي
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن بَدْء التسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين داخل العراق، وكذلك بسبب الوضع الراهن الذي يعيشه العالم أجمع، وذلك بسبب الفيروس المستجد، فقد سعت الحكومة العراقية إلى تقديم كافة السبل والرعاية لمواطنيها، ومن هنا تم العمل على تقديم رواتب للأسر المحتاجة، والتي يمكنهم التسجيل للحصول عليها، وذلك عبر استمارة الرعاية الاجتماعية.
استمارة الرعاية الاجتماعية وزارة العمل
تم الإعلان عن موعد التقديم للحصول على مساعدات وزارة العمل، في خلال الأيام القادمة، والتي تم الإعلان عنها من خلال وزير العمل، حيث حث الوزير المواطنين على تقديم كافة الأوراق، المتعلقة بالحصول على المساعدة من خلال الرابط المخصص للتسجيل، وعبر استمارة الرعاية الاجتماعية.، الذي يمكن لجميع المواطنين المستحقين لتلك المساعدات العمل على الدخول له من خلال هواتفهم المحمولة، وإتباع الخطوات المطلوبة من أجل التسجيل، والحصول على مستحقاتهم.
اطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية 2021
هناك عدد من المستمسكات والأرواق التي يجب على المتقدم، أن يعمل على توفيرها، وذلك من أجل أن يحصل المواطن على استمارة الرعاية، وتشمل تلك الأوراق:
- بطاقة التموين.
- البطاقة الخاصة بالمسكن.
- البطاقة الموحدة، أو بطاقة الجنسية.
- في حال إذا ما كان المواطن من ذوي الإعاقة، يجب تقديم التقرير الطبي.
- ويمكن الحصول علي الاستمارة من خلال موقع وزارة العمل (molsa.gov.iq)، كما يمكن للمسجلين في السابق تحديث بياناتهم.
شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية
من شروط التقديم من أجل الحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية:
- ذوي الإعاقة : على أن تكون نسبة العجز لديهم %75.
- الزوجة: التي لها زوجن مسجون، وعليه حكم قضائي.
- الغير متزوج: على أن يكون قد تعدي سنه 60 عام.
- المتزوجات كبيرات السن: على أن يكن قد بلغن من العمر 55 عام.
- الزوجات اللواتي فقدن أزواجهن، سواء كانوا في الحروب، أو لأي سبب ما.
- العاطل الذي ليس له دخل، ولا يحصل على راتب من الدولة، مع وجوب أن يكون لديه بطاقة تموينية.
- الأرملة: التي معها هويتها التي تثبت من خلالها أنها أرملة، ويجب أن تكون حاملة بطاقة تموينية.
- المطلقة: الموثق بهويتها طلاقها، مع وجوب أن ترفق معها إقرار الطلاق الخاص بها.
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