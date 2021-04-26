احتراق مخيم للنازحين السوريين في لبنان ومقتل طفل.. بالفيديو

ونقل مصدر في لبنان أن "الحريق قضى على 7 خيم، ما أدى لمقتل طفل اسمه علاء مراد الأحمد عمره سنة ونصف".

وتابع المراسل أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أثناء تواجد الطفل وشقيقته داخل الخيمة.

وأوضح أن "الطفلة خرجت من الخيمة لتطلب النجدة ولكن جرة غاز انفجرت وأدت لمقتل شقيقها".

وأفاد المراسل أن سيارات الإطفاء هرعت إلى المخيم، الواقع بين بلدتي المنية وبحنين في لبنان، وسيطرت على الحريق.

سبوتنيك