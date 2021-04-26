ونقل مصدر في لبنان أن "الحريق قضى على 7 خيم، ما أدى لمقتل طفل اسمه علاء مراد الأحمد عمره سنة ونصف".
وتابع المراسل أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أثناء تواجد الطفل وشقيقته داخل الخيمة.
وأوضح أن "الطفلة خرجت من الخيمة لتطلب النجدة ولكن جرة غاز انفجرت وأدت لمقتل شقيقها".
وأفاد المراسل أن سيارات الإطفاء هرعت إلى المخيم، الواقع بين بلدتي المنية وبحنين في لبنان، وسيطرت على الحريق.
سبوتنيك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتراق مخيم للنازحين السوريين في لبنان ومقتل طفل.. بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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