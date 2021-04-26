مصر.. السجن المؤبد لـ10 عناصر من "تنظيم الإخوان"

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، الاثنين، بالسجن المؤبد لـ 10 عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى خلايا مسلحة استهدفت المواطنين ومؤسسات البلاد.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت أعضاء الخلية للمحاكمة الجنائية، إثر اتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة وحيازة مفرقعات وذلك عقب فض اعتصام النهضة.

وتورط المتهمون بالجرائم، بتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، فقاموا بتأسيس مجموعات عنقودية.

وقام المتهمون بهذه الجرائم، ضمن لجان العمليات النوعية التي نشطت لأجل تنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، في مسعى إلى إسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وكانت النيابة العامة قد قضت بأن العناصر انضموا في سنة 2016 إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأوردت أن الجماعة أسست أيضا من أجل الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.