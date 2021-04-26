الاتحاد الأوروبى يبدأ إجراءات قانونية ضد شركة أسترازينكا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الصحة ستيفان دى كيرسماكر، "بدأت المفوضية نيابة عن الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات قانونية ضد أسترازينيكا، جراء فشلها فى توفير شحنات اللقاحات المتفق عليها". وأوضح أن الشركة لم تقدم استراتيجية بناءه لضمان توفير اللقاحات للدول الأوروبية فى المواعيد المحددة.

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