انفجارات عنيفة فى صنعاء وخسائر مادية جسيمة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشهود عيان، وقعت سلسلة انفجارات متتالية بعد وقوع انفجار داخل مخزن تابع للميليشيات الحوثية، يعتقد أنه للأسلحة والصواريخ أو الألعاب النارية، خلف ملعب الثورة شمالى صنعاء.
وأشار الشهود إلى أن الانفجارات تسببت فى تضرر عدد من المبانى القريبة، وأثارت الهلع لدى السكان، لافتين إلى أن الانفجارات استمرت لنحو ساعة، دون وقوع خسائر بشرية.
كما نشر العديد من اليمنيين مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعى، تظهر لحظة وقوع الانفجارات وتصاعد السنة اللهب والدخان من موقع الانفجارات. ولم يتبين سبب الانفجار حتى الآن.
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