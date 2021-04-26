عباس: لا انتخابات فلسطينية بدون القدس

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح فى رام الله، أمس الأحد، قال عباس: "إذا لم نحصل على موافقة رسمية، لنجرى هذه الانتخابات فى قلب القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة لا نستطيع أن نجرى انتخابات".

وحسبما ذكرت صحيفة "جيروزالم بوست"، اليوم الإثنين، فقد طالب عباس بالسماح لسكان القدس الشرقية بالترشح، والإدلاء بأصواتهم وعقد التجمعات الانتخابية فى المدينة.

وتأتى تصريحات عباس بعد تزايد الأنباء بشأن تأجيل أو حتى إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة فى 22 مايو و31 يوليو المقبل، حيث أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت فى بيان بعد اجتماعها أمس الأحد، أنه لن تكون هناك انتخابات دون القدس.

وقال البيان، إن "الفشل فى إجراء الانتخابات فى القدس يعنى العودة إلى صفقة القرن" للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يدعو عباس إلى اجتماع لقادة الفصائل الفلسطينية قريبًا لبحث أزمة إشراك سكان القدس فى الانتخابات.