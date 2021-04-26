بعد شحنة المخدرات.. الكويت تشدد الرقابة على المنتجات القادمة من لبنان

وحسبما ذكرت صحيفة "الراى" الكويتية، أعربت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان لها عن تأييد الكويت التام لقرار السعودية حظر دخول الخضر والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات.
وقالت صحيفة "الراى"، إن مصادر كشفت لها عن أن "الاتصالات والاجتماعات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضى، توصلت إلى اتفاق يسمح للشحنات اللبنانية التى دخلت حدود السعودية فى طريقها إلى الكويت قبل نفاذ قرار المنع بدخول البلاد".
وأشارت المصادر، إلى أن "تعليمات شفوية صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضر والفواكه من لبنان بحرا وجوا فى الوقت الحالى، مع تشديد الرقابة، ودعوة السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أى ممنوعات تعرض صادراتها للحظر والمنع".
وكانت السعودية أعلنت، الجمعة الماضية، حظر دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها، حتى تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف تهريب المخدرات إلى السعودية.
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