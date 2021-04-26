عاجل.. بدء اجتماعات لجنة 5+5 مع وفد الأمم المتحدة فى سرت

جدة - نرمين السيد - ويبحث الاجتماع إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضى الليبية، بالإضافة إلى بنود أخرى تم الاتفاق بشأنها فى الاجتماع السابق خلال شهر مارس الماضى. وكُلف جهاز البحث الجنائى لمدينة سرت للمشاركة فى تأمين اجتماعات اللجنة العسكرية (5 + 5) وتعزيز استتباب الأمن فى المدينة.

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