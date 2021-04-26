نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخدام والحصول علي تطبيق الحصن الإماراتي al hosn في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم انطلاق تطبيق الحصن في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون بين كل من هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في أبوظبي، وتحرص الإمارات منذ بداية الوباء المستجد، على إتباع كافة وسائل الإجراءات الاحترازية، وذلك بهدف الحفاظ على المواطنين لديها، وأيضًا من أجل العمل على الحد من انتشار الوباء، كما عهدت أيضًا دولة الإمارات إلى توعية الجميع بوجوب التباعد، سواء في المواصلات العامة، أو في أماكن التجمعات المختلفة.

الحصن الاماراتي

هناك عدد من المميزات التي يمنحها تطبيق الحصن لمستخدميه، ذلك التطبيق الذي تم إطلاقه من خلال وزارة الصحة بدولة الإمارات، والهدف منه هو متابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمرض، وكذلك متابعة الحالات الصحية من خلاله، ويتميز التطبيق بعدد من المميزات لعل أبرزها:

يستطيع الجميع العمل على المساعدة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

يمكن من خلاله تلقى نتائج اختبار الوباء، التي قام بإجرائها مباشرةً، بواسطة استخدام رمز الاستجابة السريعة الفريد.

يعمل التطبيق على متابعتك أولًا بأول بكافة البيانات المتعلقة بالاختبار الخاص بك.

يساعد أيضًا في تتبع الأشخاص الذين قد يكونون على مقربة من الحالات المؤكدة التي أصيبت لفترة طويلة.

يمكنك أن تقوم باستخدام إشارات Bluetooth قصيرة المسافة، وذلك لتحديد متى يكون الهاتف الخاص بك بالقرب من هاتف آخر مثبت عليه التطبيق أيضًا.

كذلك يمكن أن يتبادل كلا الهاتفين معرفات مجهولة المصدر، حيث يتم تخزينها بعد ذلك في شكل مشفر على هاتفك.

باستخدام المعرفات المجهولة الهُوِيَّة، يمكن للسلطات الصحية تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة والاتصال بهم بسرعة حتى يمكن إعادة اختبارهم.

عدم ظهور حرف e في تطبيق الحصن

ويوجد عدة علامات ودلالات تظهر نتيجة الاختبار عبر تطبيق الحصن وهي :

اللون الأخضر : يدل علي أن نتيجة الاختبار سلبية.

اللون الرمادي : يدل علي خضوعك للاختبار وفي انتظار ظهور النتيجة.

اللون العنبري : يفيد بضرورة إجراء الاختبار إعادته نتيجة لاحتمالية تعرضك بالإصابة.

اللون الأحمر : يدل علي أن نتيجة الاختبار إيجابية، ويجب التواصل مع الجهة الصحية المختصة وأخذ الاستشارة الطبية.

خطوات الحصول علي تطبيق الحصن

يمكنك العمل على تنزيل التطبيق من خلال عدة خطوات وهي: