المجلس العسكري التشادي يعين باهيمي باداكي رئيسا للوزراء

عين رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، الجنرال محمد إدريس ديبي، باهيمي باداكي ألبير رئيساً للحكومة الانتقالية، الذي يعتبر أحد قادة الأحزاب السياسية المقربة من الرئيس الراحل.
وكان باهيمي باداكي قد حل في ثانياً في نتائج الانتخابات الأخيرة، بنسبة أكثر من 10%، التي فاز بها الرئيس الراحل قبل مقتله في مواجهة مع المتمردين شمال البلاد.
وقد التقي رئيس الوزراء الجديد برئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي إتنو، عقب أيام فقط من إعلان وفاة ديبي الأب، مع رؤساء الوزراء السابقين، ضمن المشاورات التي أجرها دييي الابن مع الشخصيات السياسية المرجعية في البلاد.
وكانت الأحزاب السياسية المعارضة، قد طالبت وساطة دول الساحل الخمس، لدى لقائها بالرئيسين النيجري والموريتاني بتعيين رئيس وزراء تواقفي يحظى بقبول الأعلبية، بحسب أحد شروطها للحوار الشامل مع المجلس العسكري الانتقالي.
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