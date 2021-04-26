رئيس وزراء فلسطين: ما تفعله إسرائيل فى القدس وغزة يرتقى إلى جرائم حرب

جدة - نرمين السيد - وأدان اشتية -خلال كلمته فى جلسة الحكومة، حسبما افادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الإثنين- الشعارات العنصرية التى رددها المستوطنون ضد المقدسيين، ومحاولات تغيير معالمها وطمس هويتها وبسط سيطرتهم عليها لتهوديها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق أهالى القدس، وحصار قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين المتواصلة يرتقى إلى جرائم حرب وأسوأ من أى نظام عنصرى عبر التاريخ"، داعياً المجتمع الدولى إلى التحرك الجدى.