بريطانيا: متفائلون بإعادة فتح الطيران بين الدول الأوروبية

جدة - نرمين السيد - ويتزايد مؤخرا عدد الدول الأوروبية التى تخفف القيود التى كانت قد فرضتها لمواجهة تفشى فيروس كورونا فى ظل تسارع وتيرة برامج التطعيم فيها، فعلى سبيل المثال ستسمح إيطاليا للمطاعم فى أغلب مناطق البلاد بتقديم الطعام والشراب فى الأماكن المفتوحة كما ستتم إعادة فتح أبواب مسارح وصالات عرض سينمائى.

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