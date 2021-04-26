جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "رويترز"، كلف لبنان وزير الداخلية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى المملكة، لمتابعة البحث فى الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات. وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون طلب من الأجهزة الأمنية التشدد فى مكافحة التهريب ومن يقف وراءه بعدما حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية بسبب المخدرات. وذكر بيان رئاسى، أن الحكومة طالبت أيضا المدعى العام اللبنانى بمتابعة التحقيقات فى القضية وإطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج. وصدر البيان بعد اجتماع حول الموضوع بين الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وآخرين. وأعلنت السعودية، يوم الجمعة، فرض حظر على دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية بسبب زيادة تهريب المخدرات في خطوة ستفاقم المشكلات الاقتصادية التى يواجهها لبنان. وقال دياب: "نحن على ثقة بأن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيدًا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذى يعتمد طرقًا مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يطالب السعودية بإعادة النظر في قرار حظر منتجاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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