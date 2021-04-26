حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات رابط mofa.gov.kw

نقدم لكم خطوات إتمام خدمة حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات، تعمل دولة الكويت دائمًا على تطوير منظومتها العاملة، وذلك من أجل مواكبة كلّما هو جديد، ومن هنا فقد عملت الحكومة ومن خلال وزارة الخارجية على تقديم الخِدْمَات الإلكترونية، وذلك سواء للمواطنين الكويتيين، أو المقيمين بها.

وزارة الخارجية الكويتية التصديقات

الخِدْمَات التي يتم تقديمها من خلال وزارة الخارجية، تحرص على تقديمها للمواطنين، للتيسير عليهم، وسرعة إنجاز ما هو مطلوب، كما أن الوزارة تقدم خدماتها في المجالات التالية:

استخراج الشهادات الدراسية.

استخراج الشهادات الخاصة بحسن السير والسلوك.

أيضًا توفر وزارة الخارجية إمكانية عمل التوكيلات.

إمكانية توثيق واستخراج العقود الخاصة بالطلاق والزواج.

كذلك يمكن أن يتم من خلالها الحصول على الفواتير التجارية.

كلّما يتعلق بعقود العمل، إذا كانت عامة، أو عقود عمل خاصة.

ما يتعلق ببيانات جواز السفر، وكذلك الشهادات الخاصة بالرواتب.

كذلك يمكن العمل على إصدار شهادة بيانات متعلقة برخص القيادة.

إمكانية الحصول على عقود العمل سواء كانت للأفراد، أو عقود العمل التجارية.

حجز موعد وزارة الخارجية التصديقات

قامت وزارة الخارجية وعبر موقعها على الإنترنت بإطلاق خدمة حجز موعد التصديق، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الحجز القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص، وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالشخص، كما يمكن أن يتم ذلك من خلال عدة خطوات بسيطة، وهو أن يقوم المواطن الراغب في حجز موعد، بالدخول على الرابط المخصص من قبل وزارة الخارجية بدولة الكويت، حيث يمكن أن تشمل تلك الخطوات ما يلي:

يجب أن يقوم الشخص أولًا بالحجز من خلال موقع وزارة الخارجية الكويتي الرسمي (mofa.gov.kw).

في الخطوة التالية تتطلب منه إدخال الهاتف الجوال، وكذلك إدخال الرَّقْم المدني.

يتم تحديد المكتب، وكذلك تحديد الفرع التابع له الشخص.

يجب أن يختار الشخص نوع المعاملة التي يرغبها.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة التالي التي سوف تظهر أمامه.

يختار الشخص المدّة التي يريدها إن كانت مسائية، أو صباحية.

عليك إدخال تاريخ الموعد المطلوب، ثم بعد ذلك يتم الضغط على مربع التالي.

وبهذا تكون أتممت خطوات حجز موعد في وزارة الخارجية الكويتية، لإتمام خدمة التصديقات.