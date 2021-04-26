رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية لعام 1442

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442، مما لاشك فيه أن نظام نور يلعب دوراً كبير في المنظومة التعليمية الحديثة داخل المملكة العربية السعودية، ولقد أَصبحَ ولي الأمر وكذلك الطلاب يعتمدون عليهم اعتماداً كلياً في الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصول الدراسية، فبمجرد ولوج ولي الأمر الرابط الإلكتروني الخاص بنظام نور وتسجيل رقم الهوية الخاصة به يَستطع الاستعلام عن النتيجة بكافة تفاصيلها بكل سهولة ويُسر.

نظام نور للاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية

مع بداية ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني داخل المملكة العربية السعودية لعام 1442، حيثُ كانت بداية إمتحانات المرحلة الإبتدائية في بداية الشهر المبارك حيثُ كانت موعد أداء الاختبار في تمام الساعة الثالثة عصراً، كما بدأت أمس الأحد الموافق السادس من شهر رمضان الحالي المرحلة المتوسطة والثانوية من المراحل التعليمية، ولقد يؤدوا جميع طلبة المرحلة التعليمية بدايةً من الصف الثالث الإبتدائي حتى الصفوف الثانوية الاختبارات عن بُعد “أون لاين” من خلال منصة مدرستي التعليمية، وفور الانتهاء من ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني يتم رفع نتائج جميع الطلبة على الموقع الإلكتروني التابع لنظام نور، كما يمكن لجميع الطلبة في مختلف أنحاء المملكة الاستعلام عن نتيجة اختبار برقم الهوية فقط وذلك للحفاظ على خصوصية كل طالب/ة.

الدخول على الرابط الخاص بنظام نور

القيام بتسجيل الدخول من تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق

ثم الضغط على خانة تسجيل الدخول

ومنها الضغط على خانة تقارير الطلاب

ومنها يتم إدخال الأسم ورقم الهوية

ومنها اختيار اسم المدرسة والفصل الدراسي ثم الضغط على خانة نتائج الطلاب

ومنها اختيار اسم الطالب/ة

ومنها يتم إظهار نتيجة الطالب/ة بكافة تفاصيلها.

التأكد من تسجيل اسم الطالب “اسم الحساب الشخصي للطالب عبر تطبيق” مايكروسوفت تيمز” بشكل سليم

الإلتزام بالوقت المحدد لأداء الاختبار وهو عشرون دقيقة

الاتصال بالدعم الفني في حالة مواجهة الطالب/ة أي من المشاكل التقنية أثناء فترة الاختبار.

كيفية الاستعلام عن نتيجة طالب من خلال رابط نظام نوربعض النصائح الهامة عند أداء اختبار “أون لاين” للفصل الدراسي الثاني لعام 1442نظام نور

يعتبر نظام نور هو المنصة التعليمية الوحيدة داخل المملكة العربية السعودية المسئولة عن عرض جميع نتائج المراحل التعليمية المختلفة، ولقد أعلنت بعض من المدارس داخل المملكة عن انتهاءها من رصد درجات المرحلة الإبتدائية ولقد انتهت أيضاً من مقارنة الدرجات بمنصة مدرستي كما أكدت تلك المدارس على أنها أوشكت على رفع تلك الدرجات على منصة نظام نور التعليمي 1442.

حالة من الخوف والقلق الذي سيطر على أغلب طلبة وطالبات المرحلة الإبتدائية وخاصةً بعد إعلان وزارة التعليم أنه تم الانتهاء من اعتماد نتيجة المرحلة الإبتدائية وجاري رفع النتائج إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة وهو نظام نور، كما أشارت وزارة التعليم أن نسبة النجاح هذا العام تبلغ 75٪ على مستوى المملكة بأجمعها.

مزايا نظام نور التعليمي 1442

يتميز نظام نور التعليمي بعدد مزايا ساهمت في تطور ونجاح العملية التعليمية الجديدة ومن أهم تلك المميزات الأتي: