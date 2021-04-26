من أكثر ما يتم البحث عنه مؤخرًا هو استعلام عن مكافأة الطلاب بالسجل 1442 فقد أعلنت وزارة التعليم عن مكافأة الطلاب لتشجيع الطلاب غير القادرين على مواصلة التعليم وتحفيزهم أثناء العملية التعليمية وفقًا لرؤية المملكة 2020 الإصلاحية بتعليم أبناءها للنهوض بالوطن.

رابط مكافأة الطلاب 1442

أتاحت المملكة طريقة الاستعلام عن مكافأة الطلاب 1442 من خلال رابط الموقع الرسمي لنظام مكافآت الطلاب التابع لموقع وزارة التعليم السعودي. فبإمكان ولي الأمر من صحة ما دخل في حسابه البنكي للفترة المصروف فيها مكافأة الطلاب. وفي حالة وجود أي شكوى بإمكانك وضع الأمر الرجوع لمدير المدرسة أو الحضور للمدرسة في قسم خدمات الطلاب والإعانات.

يوم الطالب أو ولي الأمر بالتوجه إلى موقع نظام المكافآت للطلاب.

ثم البدء بكتابة رقم السجل والنقر على الإرسال.

على الفور تظهر جميع المعلومات المتعلقة بمكافأة الطالب المالية .

تبلغ مكافأة الطلاب في دار التوحيد للمرحلتين الثانوية 375 ريالًا والمتوسطة 300 ريال.

تبلغ مكافأة الطلاب بمراحل التربية الخاصة للمرحلة الابتدائية الداخلية 90 ريال والخارجية 300 ريال. أمام المرحلة الثانوية الخارجية 450 ريال والداخلية 300 ريال. أما المرحلة المتوسطة الخارجية 375 ريال والداخلية 135 ريال.

تبلغ قيمة مكافآت الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بمدارس تحفيظ القرآن الكريم. للمرحلة الابتدائية 250 ريال. والمرحلة المتوسطة 500 ريال والمرحلة الثانوية 600 ريال.

تبلغ قيمة مكافآت الطلاب في معهد النور 400 ريالًا.

تبلغ قيمة مكافأة الطلاب الدراسين بنظام محو الأمية وتعليم الكبار. 500 ريال للخريجين الحاصلين على الشهادة الابتدائية، وللطلاب غير المنسوبين ممن تخرجوا من مدارس محو الأمية 1000 ريال.

الدخول لصفحة مكافأة الطلاب في موقع وزارة التعليم بموقع جازان التعليمي

ابدأ بكتابة الهوية الوطنية أو السجل المدني

النقر على كلمة الاستعلام

تظهر أمامك حالة الطالب بصرف المكافأة أم لا.

وقد أعلنت الوزارة موعد صرف المكافأة 27 من الشهر الميلادي.

يتم صرف المكافآت من قبل ميزانية المعارف

بمجرد تخرج الطالب من التعليم تتوقف المكافأة

في حالة رسوب الطالب يتم خصم نصف المكافأة

يتم صرف المخالفة للمتوفى عنه الأب بكل مراحل التعليم

يقوم كل مدير مدرسة بإصدار نص على صرف المكافأة لكل الطلاب المستحقين.

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