رابط نظام نور للحصول على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1442 برقم الهوية

نتائج المرحله الابتدائيه على نظام نور، في الاونه الأخيرة كثر البحث في المملكة العربية السعودية عن نتائج المرحله الابتدائيه على نظام نور الالكتروني، وذلك بعد أن قام جميع الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية الابتدائية بالانتهاء من الامتحانات النهائية، وبعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وكانت قد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني لعام 1442 وكان ذلك في يوم الخميس السابق الموافق 10 رمضان 1442.

تعريف نظام نور الالكتروني 1442

يعتبر نظام نور أحد أهم الأنظمة الإلكترونية التي تم إطلاقه من خلال وزارة التربية والتعليم السعودية والذي يساعد على معرفة كل جديد بخصوص التعليم عن طريق الموقع الإلكتروني، و ليكون خاص بجميع مراحل التعليم المختلفة والتي تبدأ من الابتدائية حتى الثانوية العامة، وكان قد ساعد نظام نور الالكتروني في تطوير المنظومة التعليمية والعمل على تقديم العديد من الخدمات التي تخدم كل طالب سعودي، حيث قامت الوزارة بإطلاق هذا الوقع بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، ضمن إجراءات المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأطلقت علية اسم منصة التعليم الموحد، وأيضاً قد قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بتنظيم العديد من الدورات على هذة المنصة التعليمية، لمساعدة المعلمين على تحسين قدراتهم في عملية التعليم عن بعد والتي سيتم استخدامها بشكل منظم، وأيضاً أصبح من السهل على أولياء الأمور استخدام حساب ولي الأمر في نظام نور الالكتروني للتواصل الفعال مع المعلمين ومراقبة الطلاب ومعرفة مستواهم الدراسي وغياب وحضور الطلاب والاطلاع على نتائج الامتحانات عند الاعلان عنها مباشرةً باستخدام رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط.

طريقة الحصول على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1442 برقم الهوية

تعتبر نتائج الامتحانات واحدة من ضمن أهم الاشياء لدي الطلاب وأولياء الأمور ولهذا يمكن عمل استعلام عن نتائج امتحانات نهاية العام عن طريق اتباع الآتي: