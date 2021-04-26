كيفية معرفة رصيد زين السعودية وطريقة شحن رصيد زين

معرفة رصيد زين وطريقة شحن الرصيد مرة أخرى من الأمور الهامة التي أوضحتها شركة زين لكافة العملاء وسوف نبينها من خلال هذا المقال حتى يتمكن الجميع من التحكم في الرصيد أو إعادة شحن الرصيد عند انتهائه بطريقة سهلة وبدون الخروج من المنزل.

كيفية معرفة رصيد زين السعودية

تعمل شركة زين على تقديم الخدمات لكافة العملاء بطريقة سهلة تمكنهم من معرفة الرصيد وإدارة الرصيد من خلال خطوات بسيطة حيث وفرت ثلاث طرق مختلفة للاستعلام عن الرصيد حتى يكون هناك خيارات للجميع ومن هذه الطرق الموقع الخاص بشركة زين على الإنترنت، أو من خلال أكواد مختصرة، أو من خلال تطبيق شركة زين.

معرفة الرصيد عن طريق موقع شركة زين

يمكنك بسهولة الدخول على الموقع الخاص بشركة زين ثم اختيار الاستعلام عن الرصيد وسوف يساعدك الموقع في التعرف على الرصيد من خلال تفاصيل الحساب والشريحة الخاصة بك، وإذا لم يكن لديك حساب على موقع زين فيمكنك بكل سهولة عمل حساب جديد عن طريق الضغط على تسجيل وسيتم فتح صفحة جديدة أدخل البيانات المطلوبة، وبعد ذلك ستصل رسالة على رقم هاتفك بها رقم تفعيل الحساب م بإدخال الرقم وتفعيل حسابك.

أكواد الاستعلام عن الرصيد

يمكنك بسهولة الاستعلام عن الرصيد الخاص بشركة زين من خلال وضع كود مختصر يوضح لك الباقي من رصيدك على الهاتف ويمكن القيام بالتالي:

يمكنك كتابة الكود التالي” *142#

ثم الاتصال وتحديد الشريحة الظاهرة أمامك.

ثم تلقي رسالة بالرصيد المتبقي.

الاستعلام عن الرصيد من خلال التطبيق

للتيسير على العملاء وتطويع التكنولوجيا الحديثة كانت التطبيقات هي الوسيلة الأسرع والأسهل في الحصول على الخدمات ومن خلال تطبيق شركة زين يمكن بسهولة التعرف على الرصيد المتبقي عن طريق الدخول على التطبيق والانتقال إلى حسابي ومعرفة الرصيد المتبقي، وهناك العديد من الخدمات التي يمكنك الاستفادة منها عن طريق تطبيق زين وهي خدمات التجوال ، الباقات ، الرصيد.

الشحن عن طريق الاتصال على الرقم 1717 واتباع التعليمات.

الشحن عن طريق كود *141* ثم رقم البطاقة وعلامة#.

أو الشحن عن طريق موقع شركة زين وملئ البيانات المطلوبة.

طريقة شحن رصيد زين