تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (1731) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (702,154) حالة.

-سُجّلت (52) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8615) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (10.38%)، مقارنة مع (10.63%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (16,681) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,610,353) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3565) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (668,337) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (25,202) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (212) حالة، فيما غادرت (195) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1802) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 30%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 56%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 37%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 35%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 55%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 29%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 20%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 28%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (401) في محافظة العاصمة عمّان.

- (311) في محافظة الزرقاء.

- (223) في محافظة إربد، منها (13) في الرمثا.

- (210) في محافظة المفرق.

- (134) في محافظة الكرك.

- (103) في محافظة الطفيلة.

- (71) في محافظة جرش.

- (69) في محافظة مأدبا.

- (59) في محافظة البلقاء.

- (59) في محافظة عجلون.

- (50) في محافظة العقبة.

- (41) في محافظة معان.