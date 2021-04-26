تغريم رئيس وزراء تايلاند 137 جنيها إسترلينيا لانتهاكه قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - فرضت السلطات التايلاندية، اليوم الإثنين، غرامة مالية قدرها 137 جنيها إسترلينيا على رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، وذلك عقب نشره صورة خلال اجتماع له وهو غير مرتد للكمامة.





وقال محافظ بانكوك أسوين كوانموانج - فى منشور على صفحته على فيسبوك حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - "أبلغ رئيس الوزراء أن هذا اختراق للقوانين". يذكر أنه تم حذف الصورة فى وقت لاحق.

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