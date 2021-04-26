العربية: شحنة الكبتاجون المهربة تمت تعبئتها فى سوريا وليس لبنان

وبحسب المصادر، فأن الشحنة الأولى من الكبتاجون دخلت لبنان فى 8 أبريل والثانية فى 14 من نفس الشهر، مؤكدة أن الجمارك اللبنانية أوقفت 4 متورطين بتهريب شحنة الكبتاجون.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون طلب من الأجهزة الأمنية التشدد فى مكافحة التهريب ومن يقف وراءه بعدما حظرت السعودية استيراد المنتجات اللبنانية بسبب المخدرات.
وذكر بيان رئاسى، أن الحكومة طالبت أيضا المدعى العام اللبنانى بمتابعة التحقيقات فى القضية وإطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج.
وأعلنت السعودية، يوم الجمعة، فرض حظر على دخول الفواكه والخضراوات اللبنانية بسبب زيادة تهريب المخدرات فى خطوة ستفاقم المشكلات الاقتصادية التى يواجهها لبنان.
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