خطوات حجز موعد بيت الزكاة الكويتي رابط zakathouse.org.kw

من المعروف أن بيت الزكاة الكويتي يقوم بالعمل على جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين، ويتم تقديمها كمساعدة لهم كل إنسان حسب حاجته، وحسب ظروفه، كما يتم من خلالها مواجهة ظروف الحياة الصعبة، كما أن تقديم الزكاة يعتبر ترسيخ لمبادئ الإخاء، والتكافل بين الجميع، ويتم تقديم الخِدْمَات المتعلقة به إلكترونيا.

بيت الزكاة الكويتي حجز موعد

يتم أولاً إلى الرابط الخاص بنظام الخدمة الاجتماعية في بيت المال (zakathouse.org.kw).

بعد ذلك يتم الضغط على حجز موعد المساعدة، وذلك من حجز مواعيد.

يتم إدخال الرَّقَم المدني الخاص بنا، مع إدخال أيضًا رَقَم المِلَفّ.

بعد ذلك يتم الضغط على دخول، وعندها سوف تظهر القائمة الخاصة بحجز المواعيد.

يتم كتابة كافة البيانات المتعلقة بالمستفيد، وكذلك كل إدخال البيانات التي تتعلق بعملية الزكاة، على أن يتم اختيار المعاد الذي يناسب الشخص.

بعد الانتهاء من كل الإجراءات السابقة، يمكن الذَّهاب للمقرات الخاصة ببيت الزكاة، والقيام باستلام الشيكات الخاصة بالزكاة منها.

تسجيل بيت الزكاة الكويتي

يمكن من خلال خطوات بسيطة يمكن التسجيل في بيت الزكاة الكويتي بإتباع التالي :

الدخول علي نظام الخدمة الاجتماعية.

بعد ذلك يتم الانتقال لصفحة تسجيل الدخول.

في المكان المخصص يتم إدخال الرَّقْم المدني الخاص بنا.

يتم إدخال كلمة السر، ثم نقوم بالضغط على الدخول ليتم بعدها إجراءات التسجيل.

بيت الزكاة الكويت المساعدات الاجتماعية

ويمكن أيضًا الاستفسار عن المساعدات عن طريق الاتي:

الدخول على موقع بيت الزكاة (zakathouse.org.kw).

اختيار الخِدْمَات الإلكترونية.

يتم بعد ذلك الضغط على خدمة استفسار عن مساعدة.

علينا القيام بإدخال الرقم المدني الخاص بنا، ثم إدخال رقم الطلب.

بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة بحث، وعندها سوف تظهر كل ما يخص المساعدات.

الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال بيت الزكاة

هناك العديد من الخِدْمَات، التي يمكن للمواطن أن يجدها من خلال الموقع الخاص ببيت الزكاة، والتي تتمثل في الآتي:

الخِدْمَات المتعلقة بأنظمة الزكاة.

كل الخدمات التي تتعلق بالمتبرعين.

خِدْمَات عمليات البحث العلمي.

الشراء، والتوظيف، والممارسات، وكذلك المناقصات.

الخِدْمَات الخاصة بالإفتاء، والإجابة على أسئلة زوار الموقع المختلفة.

كما يقدم بين الزكاة الكويتي الخِدْمَات التي تتعلق بالمساعدات، والاستفسارات عنها، والاستفسار عن الأقساط.