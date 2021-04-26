خطوات تسجيل العنوان الوطني 1442 وأهميته وطباعته موقع البريد السعودي أون لاين

من الضروريات لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية هو الدخول على موقع البريد السعودي أون لاين من أجل تسجيل العنوان الوطني 1442 واتباع الخطوات عبر المنصة الوطنية الموحدة، التي تتيح تسجيل العنوان الوطني للأفراد، فهو من اهتمامات المملكة العربية السعودية وذلك بوضع عنوان وطني مخصص لكل فرد من أجل سهولة التواصل بين الشخص والجهات المختصة، فقد وجد للعنوان الوطني السعودية أهمية كبيرة وأصبح من الأمور الهامة حاليا في المملكة العربية السعودي.

العنوان الوطني هو عنوان ابتكاري أكد عليها موقع البريد السعودي للتواصل والمراسلة بين الجهات والأشخاص، لذلك وضع الموقع الالكتروني ضرورة إدارة العنوان الوطني وتحديث بياناته لأن استخداماته مهمة في الوصول إلى مواقع العملاء في قطاع المؤسسات والشركات من خلال قاعدة بيانات، وقد أطلقته مؤسسة البريد السعودي بعد إقرار من مجلس الوزراء برقم (252) في تاريخ 24/ 7/ 1434 هـ، ممثلا نظام العنونة بالمملكة وذلك من أجل التطور الاستراتيجي واستكمال البنية التحية نحو تعاملات إلكترونية.

تسجيل العنوان الوطني

خطوات سهلة يتم منها تسجيل العنوان الوطني 1442، من أجل سهولة التواصل للخدمات العامة والمرافق، ضمن الخدمات المقدمة مثل بوابة الديوان الملكي لتقديم طلب مساعدة، ونوضح لكم لكيفية التسجيل في العنوان الوطني إذا كنت فردا أو شركة ومؤسسة، وكذلك الجهات الحكومية، وقبل توضيح الخطوات وشرح التسجيل فهل تعلم مكونات العنوان الوطني؟.

ما هو مكونات العنوان الوطني السعودي

العنوان الوطني هو عنوان معياري أهتمت به مؤسسة البريد السعودي للعمل على التحول الرقمي والتعاملات الالكترونية، وقبل تسجيل العنوان الوطني 1442 نوضح أنه يشتمل على معلومات معينة ليغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من أجل التطور الرقمي وما تخطط له المملكة للوصول إلى رؤية المملكة (2030)، ومن ناحية مكوناته فهو يتكون من (6) أجزاء هم:

رقم المبنى: وهو المبني السكني أو التجاري ويكون رقم فريد داخل الرمز البريدي مكون من 4 ارقام.

اسم الشارع: وهو الشارع الذي به المبنى السابق وتم كتابة رقمه

الحي: يقصد به الحي الذي يضم الشارع والمبنى

المدينة: وهي المدينة التي بها العنوان

الرمز البريدي: في العنوان الوطني هذا الرمز مكون من 5 خانات وكل خانة لها مدلول مكاني

الرقم الإضافي: يقصد به رقم مشابه لرقم المبنى ويتكون من 4 أرقام.

وهذه صورة توضيحية لمكونات العنوان الوطني السعودي

رابط التسجيل في العنوان الوطني 1442

وضع موقع البريد السعودي رابط تسجيل العنوان الوطني، وبه التسجيل متاح لثلاث فئات وهم:

تسجيل الأفراد: ويشمل المواطنين والمقيمين

تسجيل قطاع الأعمال: ويتضمن الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية الأهلية

تسجيل الجهات الحكومية: وهي الهيئات والوزرات وغيرها

خطوات إنشاء العنوان الوطني

يتم الدخول من الرابط السابق واختيار الفئة التابع لها للتسجيل، وعن تسجيل الأفراد يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بهم (الصفراء)، ويتم تحويلك لصفحة جديدة بها أيقونة تسجيل جديد واتباع الأتي:

الضغط على تسجيل جديد

يحولك لصفحة الموافقة على الشروط والأحكام

التأشير على الموافقة ثم الضغط على أيقونة (تسجيل الأفراد)

يتطلب الموقع ضرورة تفعيل خدمة تحديد الموقع للمتابعة

ثم تعبئة بيانات التسجيل لعنوان الوطني بالهوية الوطنية

يتطلب اختيار المنطقة

ثم المدينة

والحي

ورقم المبنى

والضغط على التحقق من العنوان

واستكمال كافة البيانات

وفي حالة التسجيل يتم إدارة العنوان الوطني للأفراد من الأيقونة الخاصة بذلك، والذي منه يتم تحديث موقع عنوانهم الوطني ويتم من دخول البيانات التالية:

رقم الهوية الوطنية

رقم الجوال

ثم تحقق من الهوية

خطوات تسجيل الجهات الحكومية

من خلال الضغط على أيقونة تسجيل الجهات الحكومية، يتم بسهولة تبعاً لقرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24/7 /1434 هـ اصبح ضروري وشرط إلزامي تسجيل العنوان الوطني وتفعيل عناوين الإقامة والعمل الواردة بالأحوال المدنية وكذلك بنظام السجل التجاري للمقيمين والمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل من خلال تجهيز الأتي:

شيك مصدق باسم المؤسسة العامة للبريد

ثم خطاب التسجيل في العنوان الوطني

زيادة من ممثل الجهة لهيئة البريد السعودي لاكتمال التسجيل

وهذه خطوات سهلة وميسرة وضعها البريد السعودي أون لاين ضمن الخدمات المطلوبة، كما تم تفعيل خدمة ابشر لاستخراج المستندات الرسمية والوثائق وإرسالها عبر البريد السعودي أون لاين على العنوان الوطني السعودي، كما خصص البريد السعودي رقم للتواصل وهو الخط الموحد المجاني(19992).

من الخطوات السابقة تستطيع استكمال الحصول على طباعة العنوان الوطني السعودي وتسجيله لاستخدامه في الخدمات الالكترونية التي تتطلب البريد الوطني، حيث يتم حاليا عبر منصة ابشر طلب إرسال وثائق الكترونيا بعد سداد الرسم المستحق للبريد السعودي وتصلك في العنوان المسجل، والذي يتم ربط كافة المصالح الحكومية بهذا العنوان.

إدارة العنوان الوطني للأفراد

يتم الدخول على رابط التسجيل للعنوان الوطني السعودي، والذي يتطلب إدارته من خلال الاستعلام عن العنوان الوطني بكتابة البيانات الظاهرة بهذه الصورة:

ويتطلب الموقع إدخال رقم الهوية ثم الجوال، والضغط على تحقق من الهوية، ويتم من هذا الموقع إضافة أفراد بالمنزل، وكذلك تحديث بيانات العنوان الوطني الذي يتم التعامل به مع جميع الجهات.

شرح خطوات التسجيل

هذا شرح مقدم من المنصة الوطنية للخدمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل العنوان الوطني للأفراد

يتطلب لخدمة التسجيل وجود هوية وطنية للفرد أو إقامة، قم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة، ومنها أيقونة ابدأ الخدمة، التي تحولك على رابط الخدمات الحكومية الموحدة، واستكمال خطوات التسجيل كما بشرح الفيديو السابق، الذي يوضح كيفية التسجيل الالكتروني، ومما يتكون العنوان الوطني السعودي.