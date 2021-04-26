الصحة العالمية: الوضع الوبائى فى الهند أكثر من مؤلم

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن الوضع الوبائى فى الهند أكثر من مؤلم، وذلك بعدما سجلت البلاد 243 إصابة ونحو حالتى وفاة بفيروس كورونا كل دقيقة، وسط ارتفاع غير مسبوق فى الإصابات والوفيات بالفيروس.





ونشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية، فى تقرير لها، أن أزمة كوفيد-19 الكارثية فى الهند تتعمق يومًا بعد يوم، وتسجل البلاد باستمرار ارتفاعا حادا فى الإصابات والوفيات اليومية بالمرض. وأكدت أن فيضان الإصابات فى الموجة الثانية التى تشهدها الهند الآن تسبب فى إجهاد نظام الرعاية الصحية، وأجبر عدد كبير من المستشفيات فى العديد من الولايات على المناشدة من أجل إمدادات الأكسجين بسبب الطلب الهائل. وأصبحت الهند أول دولة فى العالم تسجل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة لمدة أربعة أيام متتالية، كما ارتفع عدد الوفيات اليوم بمعدل قياسى بلغ 2.767.

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