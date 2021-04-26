رئيس أوكرانيا يوافق على لقاء بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "روسيا اليوم": "كل الأمور تشير إلى أن اللقاء سيتم، وقد اقترحنا إجراء اللقاء فى دونباس وأن الرئيس بوتين أكد رغبته فى إجراء لقاء، لكنه اقترح إجراءه فى موسكو، وسنتواصل مع إدارة الرئيس بوتين للتفاهم وتحديد موعد ومكان مناسب لكلا الطرفين لعقد اللقاء".

وأكد زيلينسكى أنه يهتم بمحتوى اللقاء، وأن مكان إجرائه هو مسألة تفاصيل لا أكثر.. مشيرا إلى أنه جاهز لأن يبحث مع بوتين مسألة وضع الأوكرانيين.