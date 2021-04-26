السودان يدعو الأطراف الصومالية إلى نبذ العنف ومعالجة الخلافات

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية السودانية فى بيان لها اليوم، على أهمية عودة الأطراف الصومالية بأسرع ما يمكن إلى التفاوض بغرض المضى قدماً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق ما تم الإتفاق عليه فى 17 سبتمبر 2020.

كما أكد البيان حرص السودان على أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مجددا موقف السودان الداعم والمساند لكافة الجهود التى تهدف إلى تعزيز وتحقيق التوافق الوطنى الشامل واستكمال مسيرة التنمية فى الصومال الشقيق.