NOOR: كيفية استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط عبر رابط نظام نور للنتائج 1442

نتائج الطلاب برقم الهوية فقط توفرها وزارة التعليم عبر رابط نظام نور 1442 للفصل الثاني، هذا لبقية المراحل التعليمية بعد أن تم إعلان المرحلة الابتدائية يوم الأربعاء الماضي فور نهاية اختبارات المرحلة النهائية، ويمكنكم بكل سهولة للمرحلتين المتوسطة والثانوية طباعة شهادات الطلاب عن طريق رابط نظام نور للنتائج بالسجل المدني الذي نوفره لكم مع خطوات شرح مبسطة بالصور للحصول علي الدرجات.

قبل إعلان نتائج الطلاب الثانوية والمتوسطة، في الذكري الخامسة لرؤية 2030، قد حققت وزارة التعليم بالمملكة قفزات متتالية بكافة الأصعدة وذلك بالتطوير المتغير الذي تتبعه الوزارة، وتم تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 على مدى خمس سنوات مضت، وأصبحت المملكة محط أنظار العالم في تجربتها الثرية لإدارة الملف التعليمي خلال جائحة كورونا بتطبيق التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني.

حققت منصة مدرستي مراكز مذهلة ومتقدمة، وذلك ضمن الرؤية المستقبلية ومواجهة الوضع العام، كما أطلقت الروضة الافتراضية وقد حققت نجاحات مبهرة وخدمت أكثر من ربع مليون شخص، وحالياً يتم توفير نتائج منصة مدرستي للفصل الثاني بعد أن انتهت الاختبارات، ويمكنكم الاستعلام وفق الخطوات المدرجة.

استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية فقط

استخراج شهادات الطلاب بالهويه ورمز التحقق يحتاج لعدة خطوات بسيطة، ويجب عليكم اتباع الآتي:

يقوم المستخدم بالدخول إلي الرابط الآتي، رابط موقع نور التعليمي.

يتم تسجيل البيانات الخاصة بولي أمر الطالب من خلال المربع الموضح.

كتابة رقم السجل المدني، وكتابة الرقم السري، وإدخال رمز التحقق.

الضغط علي دخول.

التفعيل للنتائج، من خلال الأيقونة الخاصة بها.

اختيار المرحلة والصف التابع له الطالب.

الضغط علي استخراج النتائج للطلاب.

خطوات استخراج نتائج نظام نور برقم الهوية فقط

أتاحت وحدة النظام بإدارة مكة التعليمية خطوات وشرح مبسط من أجل الوصول إلي تقارير الطلاب، وهذا عن طريق الدخول إلي الموقع الإلكتروني، وكل ما عليكم تطبيق الآتي:

وفرنا لكم كيفية الحصول علي درجاتكم، وهذا عن طريق رابط نظام نور للنتائج 1442، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط بكل سهولة.