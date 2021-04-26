مصر.. إعادة إدراج "المرشد" وقيادات إخوانية بقوائم الإرهاب

قرر المحامي العام رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر إعادة إدراج أسماء كل من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع والقياديين بالتنظيم خيرت الشاطر ورشاد البيومي، و3 متهمين آخرين في أحداث مكتب الإرشاد على قوائم الإرهاب.

وجاء الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد والمتهمون المدرجين هم مصطفى عبد العظيم فهمي درويش، ومحمد بديع ، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ورشاد محمد علي البيومي، ومحمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي.

وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من المتهمين في القضية، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، والتي أصبحت غير قابلة للطعن مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 ديسمبر 2018 بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبد المجيد، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، وهم: رشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبد العظيم فهمي.

كما قضت ببراءة 6 من قيادات الإخوان وهم سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين،

وفي قضية أخرى، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، بالسجن المؤبد لـ 4 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تولى الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.