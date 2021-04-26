الاتحاد الأوروبى يعلن استئناف محادثات فيينا بشأن الملف النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول بالاتحاد الأوروبى، إن الوفد الأمريكى سيكون فى فيينا غدا، خلال المحادثات النووية، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على وضع قائمة تفاوض بشأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات.
وأضاف المسؤول الأوروبى، أن المحادثات فى فيينا حول الملف النووى حققت بعض التقدم، إلا أن أمامنا الكثير من العمل فى المحادثات حول إيران.
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