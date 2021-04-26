تمويل شخصي مصرف الراجحي وتمويل الوطني للمتقاعدين وكل التفاصيل

تمويل شخصي مرن مصرف الراجحي وتمويل الوطني للمتقاعدين وكل التفاصيل التي تحتاج معرفتها عن القروض والخدمات بنك راجحي من أفضل وأكبر البنوك في مملكة العربية السعودية التي توفر للكل المواطنين السعوديين خدمات ومنها تمويل الشخصي وتمويل للسيارات تمويل عقاري تمويل الوطني المرن للمتقاعدين فاليوم سوف نقدم إليكم كل التفاصيل عن تمويل شخصي “وطني” من بنك راجحي وتمويل الوطني للمتقاعدين والشروط والأحكام لتقديم على الطلب التمويل.

تمويل شخصي مصرف الراجحي

يوجد نوعان من التمويل الشخصي أول نوع من التمويل هو التمويل الشخصي “وطني” والنوع الثاني هو التمويل الوطني للمتقاعدين كما أيضاً خضعت جميع برامج لدراسة الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي وحصلت على مصادقتها.

يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً كما يوجد في رابط بنك راجحي حاسبة ويمكنك من خلالها بحساب أقصى حد للسداد الشهري والحد الأقصى للتمويل وأيضاً إجمالي قيمة التمويل المستحقة وهامش الربح السنوي تقوم باختيار كل من : الجنسية تقوم باختيار سعودي أم وافد.

القطاع الوظيفي: تقوم باختيار حكومي/شبه حكومي أم خاص.



القطاع الفرعي :تقوم باختيار حكومي/شبه حكومي أم عسكري.

الراتب الشهري الحد الأدنى 2000 دينار سعودي.

الأقساط الشهرية الحالية.

مدة التمويل. كيفية تقديم الطلب من خلال الآتي: عبر زيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي. عبر الاتصال 8001241222 عبر ملئ نموذج الطلب التمويل+6 تقوم بإدخال كلا من ( الاسم – الجنسية – الجنس – العمر – رقم الهوية الوطني أو رقم الإقامة – هل لديك حساب في مصرف راجحي ) وبعض المعلومات المالية (راتب الشهري – هل لديك راتب محول علي الراجحي – نوع القطاع) ومعلومات للاتصال بك. كيفية تقديم الطلب من خلال الآتي: ألا يزيد العمر عن 60 عاماً للموظفين و 70 سنة للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط).

أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2,000 ريال والمتقاعد عن 1,900 ريال*.

ألا يقل دخل المقيم عن 5,000 ريال*. بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم.

تعريف الراتب.

تثبيت الراتب.

نموذج طلب التمويل. الوثائق المطلوبة لتمويل شخصي مصرف الراجحي ولقد قدمنا كل المعلومات عن طريقة فتح حساب لبنك راجحي بدون زيارة فرع وأيضاً قدمنا في مقالتنا السابقة تمويل عقاري ببنك الرياض ورابط حاسبة التمويل العقاري ونسبة الربح والمبلغ التمويل وهكذا نكون انتهينا من مقالتنا عن تمويل شخصي مصرف الراجحي. شروط وأحكام تمويل شخصي

تمويل شخصي “الوطني”