نظام نور إشعارات الفصل برقم الهوية noorresults 1442: استخراج نتائج الطلاب بالسجل

ننشر رابط نظام نور إشعارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط ورمز التحقق أو من حساب نظام نور ولي الأمر باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب كافة المدارس الابتدائية وبعض المدارس بالمرحلتين المتوسطة والثانوية عن إطلاق نتائج الطلاب النهائية في نظام نور نتائج الطلاب المركزي، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول نظام نور بهوية ولي الأمر للاستعلام عن الشهادات للطلاب والطالبات، وطريقة أو خطوات استخراج النتائج في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، إلى جانب طريقة الإطلاع على نتائج الطلاب في منصة مدرستي التعليمية.

نظام نور إشعارات الفصل للطلاب 1442

أصدرت وزارة التعليم عام الخطة الزمنية لإجراء أعمال الاختبارات والمتبقي من العام الدراسي وإخراج النتائج في نظام نور 1442 بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- الكريمة بتقديم الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الفصل الدراسي الثاني 1442.

ووفقاً للخطة الزمنية المحددة، فقد بدأت اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ6 رمضان 1442هـ وتستمر حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 15 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 27 أبريل 2021م، وقد أنهت المرحلة المتوسطة فترة الاختبارات الخاصة بها، وتم الإعلان من جانب بعض المدارس عن اعتماد نتائج الطلاب ونشرها عبر نظام نور ولي الأمر المركزي 1442.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442

ينتظر الطلاب والطالبات بمراحل التعليم عام وأولياء أمورهم في الوقت الحالي إعلان وزارة التعليم بشكل رسمي عن إطلاق وتفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق أو رابط موقع نور بالهوية فقط لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور بدون رقم سري 1442.

ومن المقرر أن يتم إطلاق كافة النتائج للطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وفي حال الرغبة في استخراج نتائج الطلاب من نظام نور الصفحة الرئيسية 1442 بواسطة تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور)، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول نظام نور لولي الأمر المركزي لاستخراج الشهادات وطباعتها الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

طريقة استخراج نتائج نظام نور

يتيح نظام نور المركزي إمكانية الإطلاع على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ بالمرحلة الابتدائية أو المرحلتين المتوسطة والثانوية فور نشر النتائج noorresults عن طريق إلى دخول نظام نور نتائج الطلاب والنقر على إشعار بنتيجة الطالب ثم اتباع خطوات استخراج النتائج الموضحة بالفيديو التالي:

نتائج نظام نور الصفحة الرئيسية إشعارات الفصل

يتيح برنامج نظام نور نتائج الطلاب المعتمدة من قبل قادة المدارس بعد أن تم الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب والطالبات وتدقيقها، وفي حال الدخول إلى نظام نور واتباع خطوات استخراج نتائج الطلاب بشكل صحيح ووجدت الرسالة التالية (يرجى مراجعة المدرسة لمعرفة النتيجة)، فهذا يعني عدم نشر النتيجة عبر نظام نور للنتائج من قبل المدرسة.

وفي حال تم رفع النتائج للطلاب عبر نظام نور إشعارات الفصل الدراسي الثاني 1442، فسوف يتم استخراج الشهادات بصورة مباشرة من خلال موقع نور للشهادات الإلكتروني، ومن يرغب في التعرف على كيفية دخول نظام نور لنتائج الطلاب، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.