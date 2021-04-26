أخبار اليمن : 18 غارة على مأرب .. رصد 170 خرقا لقوى العدوان

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18 غارة على مأرب .. رصد 170 خرقا لقوى العدوان

شن طيران العدوان السعودي اليوم 18 غارة على محافظة مأرب. 18 غارة على مأرب .. رصد 170 خرقا لقوى العدوانشن طيران العدوان السعودي اليوم 18 غارة على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ 18 غارة مديرية صرواح. الى ذلك رصدت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة 169 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح مصدر بغرفة العمليات أن خروقات العدوان شملت تحليق للطيران التجسسي وقصف مدفعي بأكثر من 512 قذيفة و111 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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