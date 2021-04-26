أخبار اليمن : توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعة

توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات ، والأجواء الحارة في الصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من المحافظات الساحلية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية من لحج جنوباً وحتى صعدة شمالاً خاصة على محافظات صعدة، عمران، حجة، صنعاء، المحويت، ذمار ، ريمة، إب وأجزاء من الضالع، تعز ،لحج.

وذكر أن الأمطار قد تمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية في الجوف، شبوة، مأرب ، البيضاء وأبين، والسواحل الجنوبية والمناطق الجبلية المقابلة لها في شبوة، أبين، عدن ولحج، وغرباً إلى السواحل الغربية والمناطق المحاذية لسهل تهامة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على سواحل المهرة وحضرموت وأرخبيل سقطرى.

وحسب المركز ستستمر الأجواء حارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت ، شبوة، مأرب والجوف وأجزاء من المحافظات الساحلية .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ، ونصح بعدم التواجد في مجاري وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة، والمواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية والهضاب الداخلية من الأجواء الحارة .

وأفاد المصدر بهطول أمطار متفرقة يوم أمس بعضها كانت غزيرة رافقتها العواصف الرعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وبعضها كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت كالآتي: ريمة : 47.8 ملم، عدن : 22 ملم، ذمار : 16، حجة : 11 ، السدة-إب : 11 ، إب : 4، صنعاء- حدة : 1.6 ملم.

(سبأ)

